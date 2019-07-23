РИАМО - 23 июл. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию по капитальному ремонту многоквартирного дома на улице Красносельской в столице, дом построен в 1955 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Адрес дома: Верхняя Красносельская улица, дом 10, корпус 7А, Красносельский район, Центральный административный округ Москвы. Он построен по типовому проекту серии П-44.

«Основные проектные решения предусматривают комплексный ремонт, который включает в себя как внешние, так и внутренние работы. В подвале заменят входной дверной блок и отремонтируют ступени лестниц спуска», - говорится в сообщении.

Фасадные работы включают в себя мойку стен аппаратом высокого давления, частичную обработку поверхностей фасада антисептиком и восстановление облицовочного слоя стен фасада, замену керамической плитки цоколя, а также окрашивание оконных откосов и ограждений лоджий и балконов. Кроме того, предусматривается замена входных и тамбурных дверей, а также дверных блоков входа в подвал.

Проектной документацией учитывается необходимость ремонта козырьков на входах в здание, а также балконов и лоджий. Помимо этого, запланирована замена оконных блоков в местах общего пользования на двухкамерный стеклопакет в ПВХ-переплете.

«Предусматривается ремонт входных групп дома, а именно устройство площадок входных крылец. Также проектная документация предполагает монтаж новых надстроек на кровле, замену дверей выхода, рулонного кровельного покрытия и ограждения», - перечисляется в материале.

По окончании ремонтных работ запланирован восстановительный ремонт по всему объему здания. При этом существующая планировка помещений сохранится.