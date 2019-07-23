РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В Люберцах предприниматель Сергей Шатилов попросил уполномоченного по правам предпринимателей Московской области Владимира Головнева помочь с проведением газа на предприятие, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в здании администрации прошло заседание городского Союза промышленников и предпринимателей с участием Головнева и главы городского округа Владимира Ружицкого.

«Я являюсь гендиректором фирмы «Атеси» по производству профессионального кухонного оборудования. Ситуация осложняется тем, что мы не можем подключить газ и переоборудовать котельную с дизельного топлива на газ. Зимой затраты на оплату отопления доходят до миллиона рублей. Прибыль падает, объем заказов зимой уменьшается», – сказал Шатилов.

Головнев отметил, что необходимо составить официальное обращение. Он подчеркнул, что займется этим вопросом.

«С 2014 года ситуация в экономике у нас непростая. Я считаю, что создание института уполномоченного по правам предпринимателей – важная веха. В институт поверили, хотя раньше предприниматели боялись приходить, обращаться с проблемами, но сейчас наладить отношения удалось», – заключил Головнев.