РИАМО - 23 июл. В консолидированный бюджет Московской области от 49 новых налоговых резидентов поступило свыше 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

С 2018 года по июнь 2019 года в рамках запуска программы экономического роста и развития доходного потенциала Московской области налоговыми резидентами региона стали 49 юридических лиц крупного и среднего бизнеса. Сферы их деятельности включают железнодорожный транспорт, строительство, лизинг, металлургию, сельское хозяйство, производство пластмассовых изделий для упаковки и другие.

«Принимаемые правительством меры и открытость к диалогу привлекают бизнес и способствуют росту инвестиций в регионе. В Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки бизнеса. Налоговыми льготами могут воспользоваться резиденты особых экономических зон, а также организации, вкладывающие средства в модернизацию или новое строительство», – пояснила министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

По ее словам, льготные условия налогообложения распространяются на специальные инвестиционные контракты и региональные инвестиционные проекты. В 2019 году для ряда видов экономической деятельности начал действовать инвестиционный налоговый вычет, который позволяет снизить налог на прибыль до 10% на сумму, соразмерную вложениям в основные фонды.

Под реализацию масштабных инвестиционных проектов в Подмосковье предусмотрено выделение земельных участков на бесконкурсной основе. Новые предприятия и организации, расширяющие свои производственные мощности, могут компенсировать затраты на создание инженерной инфраструктуры.

Получить по сниженным процентным ставкам займы на приобретение оборудования или на лизинговые проекты позволяют программы Фонда развития промышленности Московской области.

«Для малых и средних предприятий действует компенсация затрат на покупку оборудования или на первый взнос при его лизинге, также они могут получить поручительства по обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, банковской гарантии или лизинга от Московского областного гарантийного фонда», – добавила Мухтиярова.

Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляет займы на выгодных условиях.