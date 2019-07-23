РИАМО - 23 июл. Из-за киносъемок на нескольких улицах центра Серпухова 24 июля почти на целый день ограничат движение транспорта, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В период с 07:00 до 21:00 будет временно ограничено движение автомобильного транспорта по улице Чехова, от пересечения с улицей Ворошилова до пересечения с улицей Красноармейской», — говорится в сообщении.

Кроме того, для автомобилистов будет недоступен участок улицы Революции, от пересечения с улицей Луначарского до пересечения с площадью Ленина.

Сотрудники администрации Серпухова принесли извинения перед жителями за временные неудобства и призвали заблаговременно спланировать пути объезда.