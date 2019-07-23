РИАМО – 23 июл. Члены Совета Федерации РФ внесли в Государственную думу проект поправок в закон о защите информации, по которому сервисам предлагается ограничить передачу запрещенной на территории России информации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сервисы e-mail обязаны ограничивать передачу таких сообщений в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», – говорится в сообщении.

Реализация законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов бюджета. Сам документ соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе и документов иных международных договоров, заключенных с Россией.

Авторами проекта выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.