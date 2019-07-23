РИАМО - 23 июл. Более 40 подмосковных спортсменов из Подмосковья поборются за победу на сотом чемпионате России, который пройдет с 23 по 27 июля на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

По мнению главы ведомства Романа Терюшкова, легкоатлеты Московской области встретят главный национальный старт в выигрышной форме – в послужном списке большинства уже есть медали международных соревнований.

«Несомненно, это придаст им уверенности на предстоящем чемпионате России. Желаю удачи, высоких результатов и побед представителям Московской области», — заключил Терюшков.

В прыжках в высоту выступит четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная победительница командного чемпионата Европы и «Бриллиантовой лиги», двукратная победительница Континентального Кубка IAAF, многократная чемпионка России Мария Ласицкене.

В метании копья за медали поборется бронзовый призер чемпионата мира, победитель и серебряный призер командного чемпионата Европы, неоднократный победитель и призер чемпионатов России Дмитрий Тарабин. В толкании ядра регион представит неоднократный победитель и призер чемпионатов России и международных соревнований Максим Афонин.

Среди метателей молота от Московской области выступят неоднократный победитель и призер чемпионатов России Денис Лукьянов, многократная победительница и призер чемпионатов и Кубков России Елизавета Царева и победитель первенства и Кубка Европы среди юниоров до 23 лет, серебряный призер чемпионата России Софья Палкина.

В беговых дисциплинах победитель чемпионата Европы среди юниоров, неоднократный победитель и призер чемпионатов России Тимофей Чалый из Подмосковья поборется за победу на дистанции 400 метров с барьерами.