РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Объем инвестиций в экономику городского округа Подольск составил около 12 миллиардов рублей в первом полугодии текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Основными центрами притяжения инвестиций являются предприятия производственного сектора, также осуществлялось развитие индустриальных парков, строительство оптово-распределительных центров и логистических комплексов.

«По предварительным данным, за 1 полугодие 2019 года объем инвестиций в основной капитал в экономику городского округа Подольск за счет всех источников финансирования составляет 11,93 миллиардов рублей — по данному показателю муниципалитет входит в пятерку лидеров в Московской области», – говорится в сообщении.

В текущем году крупными и средними организациями округа освоено 2,3 миллиардов рублей инвестиций. Также в стадии активной реализации находятся 56 проектов с общим объемом инвестиций 60 миллиардов рублей, в рамках которых планируется в ближайшие годы создать более 9 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Кроме того, в 1 полугодии 2019 года на территории индустриального парка «Валищево» начато строительство корпуса для дальнейшей эксплуатации ООО «Лента» общей площадью более 72 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций – около 1 миллиарда рублей. Будет создано 300 новых рабочих мест», – поясняется в материале.