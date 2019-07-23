РИАМО - 23 июл. Незаконное летнее кафе нашли на улице Рябиновая в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа — ресторатор не согласовал размещение рядом со своим заведением столиков и навесов для отдыха посетителей, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Указанное летнее кафе не включено в адресный перечень размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях на территории района Очаково-Матвеевское. Таким образом, ресторатор разместил элементы сезонного кафе на данном участке незаконно», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Летнее кафе, которое занимало порядка 50 квадратных метров, было демонтировано силами префектуры ЗАО Москвы, что подтвердила повторная проверка данного участка инспекторами по недвижимости.