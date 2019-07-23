РИАМО - 23 июл. Участок площадью 2,7 гектара выделили под строительство физкультурно-оздоровительного центра в поселении Внуковском Новомосковского округа столицы, говорится в сообщении пресс-службы председателя Москомархитектуры.

Общая площадь комплекса составит 29,6 тысячи квадратных метров, а высота не будет превышать 25 метров. Спортивные залы центра оснастят современным высококачественным оборудованием. Кроме того, при строительстве учтут потребности маломобильных граждан. Также планируется благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

«Власти столицы уделяют особое внимание развитию территорий новой Москвы, обеспечению жителей объектами социальной инфраструктуры, созданию комфортных условий для жизни», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новый физкультурно-оздоровительный центр даст новые возможности заниматься спортом жителям жилищных комплексов «Внуково», «Солнцево парк», «Рассказово», «ИнтерКлин» и других близлежащих кварталов.

Планируется, что строительство объекта будет осуществляться за счет привлеченных средств инвестора.