РИАМО - 23 июл. Мультиспортивный стадион «Орбита» планируют реконструировать в подмосковном Дзержинском по просьбе местных жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе встречи с главой региона жители Дзержинского высказали просьбу реконструировать стадион «Орбита» - единственный мультиспортивный объект в муниципалитете. Он был построен в 1962 году и здесь ни разу не было капитального ремонта. Для того, чтобы комплекс стал современным, необходимо футбольное поле с подогревом, трибуны на 1 тысячу мест, легкоатлетический сектор и мачтовое освещение.

«Стадион - это центр притяжения в городе: занятия спортом, проведение различных праздников, мероприятий. У нас существует программа, по которой мы выделили средства на благоустройство центральных стадионов. В частности, проведены работы в Кашире, Королеве, Одинцове. В Дзержинском тоже должны быть заметны перемены. На следующий стройчас прошу предоставить проект реконструкции этого стадиона», - сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с активными жителями Дзержинского. Мероприятие прошло совместно с заместителем председателя правительства Московской области – руководителем Главного управления территориальной политики региона Марией Нагорной, а также министром экономики и финансов Московской области Еленой Мухтияровой и исполняющей обязанности главы городского округа Дзержинский Людмилой Ивановой.