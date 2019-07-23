РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске в ЖК «Весенний» управляющая компания подготовила судебные заявления в отношении более 80 жильцов, чей долг за ЖКХ превышает 30 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» генеральный директор УК ООО «Импульс» Людмила Зимина.

«На всех собственников, с кем не заключено соглашение о погашении задолженности, и долг за ЖКУ составляет более 30 тысяч рублей, подготовлены судебные заявления на судебные приказы. Это примерно около 80 человек. Также ходатайство по каждому делу о наложении арестов на водительские права должников, выезд с территории РФ, на сделки купли-продажи недвижимого имущества, аресты на расчетные счета должников», – сказала Зимина.

По документам УК, одна из самых крупных задолженностей составляет более 320 тыс рублей, еще примерно десять владельцев квартир задолжали от 100 до 200 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

Ранее УК сообщила о том, что сложилась сложная ситуация с задолженностью населения за ЖКУ, в частности, за отопление и нагрев горячего водоснабжения. В свою очередь, у управляющей компании ООО «Импульс» из-за долгов жителей образовалась задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, а у нее – перед поставщиком газа. Данная ситуация приобрела критическую отметку, в результате которой жители домов могут в конце июля остаться без горячей воды», – отмечается в сообщении.

За долги поставщик газа может перекрыть его поставку на котельную.