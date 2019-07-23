РИАМО - 23 июл. Для участия в тестировании системы дистанционного электронного голосования, которое проходит в Москве во вторник, зарегистрировались 4533 избирателя, сообщил журналистам зампред Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгорсдумы седьмого созыва Алексей Венедиктов.

В столице проводится дополнительное тестирование системы дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Горожанам необходимо ответить на вопрос: «Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?» и выбрать один из шести вариантов ответов. Первое тестирование, которое проводилось среди студентов, выявило ряд проблем в системе, одна из них – задержка при доставке СМС-сообщений.

«Нам нужно понять, какие еще косяки могут возникнуть, какие еще проблемы в коммуникации между избирателями, которые физически находятся в разных частях земного шара, но могут проголосовать», - сказал Венедиктов.

По его словам, если участник не может проголосовать по техническим причинам, то с помощью рассылаемого СМС-сообщения он получит возможность автоматически связаться с техподдержкой.

«Первое тестирование проводилось среди студентов. Сейчас зарегистрированных гораздо больше: зарегистрировалось 4,5 тысячи человек, тогда это было чуть выше тысячи. Мы попытались за прошедшую неделю устранить все технические сбои, которые были. Например, там был сбой, связанный с сотовыми операторами. Сейчас эта проблема устранена», - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Артем Костырко.

Явка на тестировании на 11:35 составила около 50%, были зафиксированы хакерские атаки. Тестирование продлится до 20:00. Тест позволит выявить возможные технические проблемы в системе электронного дистанционного голосования, а также создать максимально удобный и понятный интерфейс.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 — Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 — Бибирево, Лианозово, Северный; №30 — Чертаново Центральное и Южное.

Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно. Участие в электронном голосовании добровольное: проголосовать можно и привычным способом, придя на участок и опустив бюллетень в избирательную урну.