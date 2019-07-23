РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В подмосковном Подольске установили видеокамеры на подъездах двух многоквартирных домов, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«На входных дверях всех подъездов дома №11 по улице Электромонтажный проезд установлены камеры с выводом видео-изображения в единый центр безопасности полиции области в рамках программы «Безопасный регион». Сигнал позволяет идентифицировать человека по его изображению. Выбор дома не случаен: в четвертом подъезде в очередной раз неизвестные повредили лифт», – говорится в сообщении.

Также видеокамеры установили и на входных дверях подъездов дома №5 по улице Давыдова.