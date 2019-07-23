РИАМО - 23 июл. Учебную пристройку на 200 мест к школе в подмосковном Серпухове построит подрядчик, победивший на открытом аукционе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«22 июля 2019 года в Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка на 200 мест к зданию МОУ СОШ №9», расположенной по адресу: улица Советская, дом 83», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Пристройку разделят на две основные группы помещений – учебные и общешкольные. Здесь разместят учебные классы, лаборатории и методические кабинеты, а также актовый и спортивный залы, столовую, библиотеку и медпункт.

При строительстве здания будут учитываться потребности маломобильных групп населения. Пристройку также оснастят современной противопожарной системой. Рядом с ней создадут зоны отдыха, а также физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

Строительство пристройки к школе в Серпухове осуществят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансироваться оно будет за счет средств бюджета. Плановое завершение работ и ввод пристройки в эксплуатацию намечены на 2020 год.