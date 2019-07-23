РИАМО - 23 июл. На территории Московской области в течение шести лет установлены и модернизированы порядка 190 тысяч точек наружного освещения по программе «Светлый город», в этом году будет сделано 533 объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, губернаторская программа «Светлый город» направлена на улучшение ситуации с наружным освещением на тех территориях, где это наиболее актуально для жителей Московской области.
«В первую очередь в эту программу включаются объекты, выбранные самими жителями по результатам ежегодного голосования на портале «Добродел». За последние шесть лет, с 2013 по 2018 год включительно, на территории Московской области уже были выполнены работы по установке и модернизации порядка 190 тысяч точек наружного освещения», – уточнил Хайкин.
В этом году запланировано проведение работ по модернизации систем наружного освещения на территории 39 муниципальных образований. В общей сложности в программу включено 533 объекта, на которых будет установлено и модернизировано 18,2 тысячи точек наружного освещения.
По состоянию на середину июля уже завершены строительно-монтажные работы на четырех объектах – в ЗАТО Восход, Коломенском и Волоколамском городских округах, а также на территории музея-усадьбы «Архангельское», где установлено 350 новых энергоэффективных светильников и опор наружного освещения, выполненных в едином историческом стиле.
Мероприятия выполняются в соответствии с графиками, основной объем работ планируется завершить до конца сентября.
«В этом году новые системы освещения в рамках программы «Светлый город» устанавливаются на автомагистралях, территории парков, дворов и других общественных пространствах. В ходе работ заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. На исторических и культурных объектах создается архитектурно-художественная подсветка», – уточнил министр.
Он подчеркнул, что в этом году запланированы работы по созданию архитектурно-художественного освещения в Воскресенске (улица Победы, дома 7, 9, 11, 16, 18, улица Советская, памятник погибшим воинам в Афганистане), Егорьевске (улица Парижской Комунны, дома 11/89, 14/19, улица Гражданская), военно-историческом Ленино-Снегиревском музее в деревне Ленино городского округа Истра.
Кроме того, будет реализован большой проект по созданию архитектурно-художественного освещения в Сергиевом Посаде (проспект Красной Армии, дом 144, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей заповедник, проспект Красной Армии, дом 123, художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама, проспект Красной Армии, дом 156/1).
В этом году модернизация освещения пройдет на территории:
- Волоколамского городского округа,
- Воскресенского городского округа,
- городского округа Истра,
- Ленинского муниципального района,
- городского округа Лотошино,
- Одинцовского городского округа,
- Пушкинского городского округа,
- Раменского городского округа,
- Сергиево-Посадского городского округа,
- городского округа Солнечногорск,
- Богородского городского округа,
- городского округа Балашиха,
- городского округа Восход,
- городского округа Дубна,
- городского округа Егорьевск,
- городского округа Жуковский,
- городского округа Ивантеевка,
- городского округа Кашира,
- городского округа Королев,
- городского округа Котельники,
- городского округа Красноармейск,
- городского округа Краснознаменск,
- городского округа Лосино-Петровский,
- городского округа Протвино,
- городского округа Серебряные Пруды,
- городского округа Серпухов,
- городского округа Черноголовка,
- городского округа Чехов,
- городского округа Шатура,
- городского округа Шаховская,
- городского округа Электросталь,
- Дмитровского городского округа,
- Коломенского городского округа,
- Можайского городского округа,
- Наро-Фоминского городского округа,
- Рузского городского округа,
- городского округа Красногорск,
- городского округа Лобня,
- городского округа Пущино.
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