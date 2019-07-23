РИАМО - 23 июл. На территории Московской области в течение шести лет установлены и модернизированы порядка 190 тысяч точек наружного освещения по программе «Светлый город», в этом году будет сделано 533 объекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, губернаторская программа «Светлый город» направлена на улучшение ситуации с наружным освещением на тех территориях, где это наиболее актуально для жителей Московской области.

«В первую очередь в эту программу включаются объекты, выбранные самими жителями по результатам ежегодного голосования на портале «Добродел». За последние шесть лет, с 2013 по 2018 год включительно, на территории Московской области уже были выполнены работы по установке и модернизации порядка 190 тысяч точек наружного освещения», – уточнил Хайкин.

В этом году запланировано проведение работ по модернизации систем наружного освещения на территории 39 муниципальных образований. В общей сложности в программу включено 533 объекта, на которых будет установлено и модернизировано 18,2 тысячи точек наружного освещения.

По состоянию на середину июля уже завершены строительно-монтажные работы на четырех объектах – в ЗАТО Восход, Коломенском и Волоколамском городских округах, а также на территории музея-усадьбы «Архангельское», где установлено 350 новых энергоэффективных светильников и опор наружного освещения, выполненных в едином историческом стиле.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиками, основной объем работ планируется завершить до конца сентября.

«В этом году новые системы освещения в рамках программы «Светлый город» устанавливаются на автомагистралях, территории парков, дворов и других общественных пространствах. В ходе работ заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются новые современные энергоэффективные светильники. На исторических и культурных объектах создается архитектурно-художественная подсветка», – уточнил министр.

Он подчеркнул, что в этом году запланированы работы по созданию архитектурно-художественного освещения в Воскресенске (улица Победы, дома 7, 9, 11, 16, 18, улица Советская, памятник погибшим воинам в Афганистане), Егорьевске (улица Парижской Комунны, дома 11/89, 14/19, улица Гражданская), военно-историческом Ленино-Снегиревском музее в деревне Ленино городского округа Истра.

Кроме того, будет реализован большой проект по созданию архитектурно-художественного освещения в Сергиевом Посаде (проспект Красной Армии, дом 144, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей заповедник, проспект Красной Армии, дом 123, художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама, проспект Красной Армии, дом 156/1).

В этом году модернизация освещения пройдет на территории:

- Волоколамского городского округа,

- Воскресенского городского округа,

- городского округа Истра,

- Ленинского муниципального района,

- городского округа Лотошино,

- Одинцовского городского округа,

- Пушкинского городского округа,

- Раменского городского округа,

- Сергиево-Посадского городского округа,

- городского округа Солнечногорск,

- Богородского городского округа,

- городского округа Балашиха,

- городского округа Восход,

- городского округа Дубна,

- городского округа Егорьевск,

- городского округа Жуковский,

- городского округа Ивантеевка,

- городского округа Кашира,

- городского округа Королев,

- городского округа Котельники,

- городского округа Красноармейск,

- городского округа Краснознаменск,

- городского округа Лосино-Петровский,

- городского округа Протвино,

- городского округа Серебряные Пруды,

- городского округа Серпухов,

- городского округа Черноголовка,

- городского округа Чехов,

- городского округа Шатура,

- городского округа Шаховская,

- городского округа Электросталь,

- Дмитровского городского округа,

- Коломенского городского округа,

- Можайского городского округа,

- Наро-Фоминского городского округа,

- Рузского городского округа,

- городского округа Красногорск,

- городского округа Лобня,

- городского округа Пущино.