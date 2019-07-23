РИАМО - 23 июл. Свыше 20 тысяч человек посетили музыкальные выступления и театральные постановки Зеленого театра ВДНХ с начала сезона, до конца июля его гостей ждут концерты Пелагеи и группы «Моральный кодекс», говорится в сообщении пресс-службы акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства».

Зеленый театр открыли после длительной реставрации к 80-летнему юбилею ВДНХ. Когда-то его возвели к открытию выставки в 1939 году, а свой классический внешний облик он приобрел в 1954 году. Вместимость зрительного зала театра почти 3 тысячи человек.

«С начала сезона на сцене Зеленого театра прошли самые разнообразные мероприятия: благотворительный концерт фонда «Я есть», сольные концерты Наргиз и Петра Налича, выступления групп Therr Maitz, Two Siberians и «Моя Мишель» и других исполнителей. Среди мероприятий Зеленого театра как концерты со входом по билетам, так и программа со свободным входом», - говорится в сообщении.

Театр стал одной из основных площадок пятого театрального фестиваля «Вдохновение». Там показали постановку «Леонардо» в исполнении итальянского театра No Gravity и мюзикл «Свинарка и пастух».

25 июля, накануне празднования 80-летия ВДНХ, в Зеленом театре выступит с необычным концертом «Optimystica Orchestra/8 женщин». Восемь артисток, значимых в контексте современной российской сцены, исполнят свои произведения. 27 июля зрителей ожидает масштабный сольный концерт певицы Пелагеи.

28 июля со старыми песнями и музыкой из нового альбома «Дети лета» гостей театра встретит группа «Моральный кодекс», празднующая в этом году свое 30-летие.

Также Зеленый театр делает особый акцент на социальных мероприятиях. В этом году в нем проходит фестиваль городских романтиков – их выступления можно увидеть вечером в четверг и днем в воскресенье, они будут идти весь сезон.

«Среди прошедших концертов выступления Александра Ф. Скляра, Анны Ворфоломеевой, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Олега Чубыкина, Алины Ос и других исполнителей. Вход на все концерты свободный», - добавляется в материале.