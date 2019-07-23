РИАМО - 23 июл. В Подмосковье за полгода зафиксировали 51 случай бешенства животных, основная заболеваемость приходится на собак, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«На территории Московской области ежегодно регистрируются случаи бешенства животных, в которые вовлечены как дикие, так и домашние животные. По итогам прошедших 6 месяцев зарегистрирован 51 случай лабораторно подтвержденного диагноза «бешенство» среди диких и домашних животных в 21 муниципальном образовании», – говорится в сообщении.

Основная заболеваемость приходится на собак – 39,3%, лисиц – 25,5% и кошек 23,54%. Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в городских округах Серпухов, Рузский, Одинцовский и Можайский. В очагах бешенства животных антирабическую помощь получало более 160 человек.

«По итогам первого полугодия 2019 года показатель обращаемости населения по поводу укусов животными составил 169,1 на 100 тысяч населения (за медицинской помощью обратилось более 12 тысяч человек). По поводу травм, нанесенных дикими животными, в медицинские организации области обратились 178 человек», – добавляется в сообщении.

Бешенство – инфекционное заболевание вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных – при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной животного поврежденной кожи и слизистых оболочек.

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой с последующей обработкой раствором перекиси водорода, обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого надо незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса.

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время отдыха на природе.

«Если ваше животное укусило человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции. Наблюдение за животным длится 10 дней. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголовную ответственность за нарушение «Правил содержания животных», – добавляется в сообщении.

Вакцинация животных против бешенства позволяет держать под контролем возникновение очагов бешенства и предотвратить гибель животных от данного заболевания, и предупредить заражение людей от животных.