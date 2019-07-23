РИАМО – 23 июл. Капитальный ремонт здания Военторга хотят провести в Краснознаменске, а территорию рядом благоустроят, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Ранее комиссия поддержала архитектурно-художественные предложения по капитальному ремонту комплекса зданий Военторга в Краснознаменске.

«Общая площадь проектируемого объекта составляет чуть более 4,6 тысячи квадратных метров. Военторг находится в оживленном микрорайоне Краснознаменска, обладает отличным потенциалом для привлечения местных жителей, в том числе проведения досуга, совершения покупок, общения. Для этого важно создать для жителей визуально комфортное пространство», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Существующее здание Военторга состоит из трех основных блоков. Перед архитекторами стояла задача поработать и привести здание в пропорциональное соответствие без сноса существующих пристроек, создать современный узнаваемый образ, который гармонично впишется в окружающую застройку и ландшафт.

«В отделке фасада использованы светлые натуральные оттенки, которые контрастируют с сочным зеленым цветом, соответствующим фирменному стилю Военторга», – уточняется в материале.

Кроме того, в рамках проекта разработан стандарт по размещению информационных вывесок и системы навигации, которые позволят сохранить лаконичность внешнего облика здания.

На прилегающей территории Военторга планируется комплексное благоустройство: устройство тротуаров с учетом удобства для маломобильных групп населения, озеленение, установка малых архитектурных форм.