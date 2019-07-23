РИАМО - 23 июл. В июле на портал госуслуг Подмосковья обратились 86 тысяч граждан, портал предоставляет пользователям свыше сотни различных услуг, говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наиболее востребованными категориями обращений стали вопросы прикрепления к молочной кухне, выдача и замена социальных карт, запись в школу, прикрепление к поликлинике, а также субсидии ЖКХ», – отмечается в сообщении.

В настоящее время на портале uslugi.mosreg.ru размещены 162 электронные услуги.

Подать заявление можно независимо от времени суток с помощью компьютера или мобильного устройства, подключенного к интернету. После прикрепления необходимых документов заявитель в дальнейшем получает информацию о ходе исполнения своего обращения.

В 2018 году Московская область заняла первое место среди регионов по итогам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.