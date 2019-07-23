РИАМО - 23 июл. В деловом комплексе Arcus III, который расположен на Ленинградском проспекте в Москве, откроется коворкинг WeWork, сообщает РИА Недвижимость.

Американская сеть коворкингов взяла в аренду около 4,4 тысячи квадратных метров в деловом комплексе Arcus III. Всего WeWork займет три этажа.

«Открытие офиса WeWork в Arcus III намечено на первый квартал 2020 года», - говорится в сообщении.

WeWork создана американцами Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви в 2010 году. Это одна из крупнейших сетей коворкингов в мире: на конец 2018 года у нее было 425 офисов в 100 городах.

В мае газета «Ведомости» писала, что сеть WeWork заинтересована в аренде 25 тысяч квадратных метров в офисной части многофункционального комплекса Neva Towers в «Москва-Сити».