РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. На Подольской машинно-испытательной станции проверят 56 единиц новой техники в 2019 году, откроют класс для обучения механизаторов новой технике и создадут современную молочную ферму на 400 голов, сообщается на сайте администрации горокруга.

ФГБУ «Подольская МИС» 22 июля отметила 70-лет со дня образования, она была создана на основании приказа министерства сельского хозяйства СССР №782 от 22 июля 1949 года. Зона деятельности станции, специализирующейся на испытаниях машин для животноводства и кормопроизводства, – центральный регион РФ.

«На станции ФГБУ «Подольская МИС» проводятся испытания техники на соответствие стандартам, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, определяются фактические показатели качества продукции, тем самым предотвращается выпуск несовершенной техники, осуществляется контроль за ее качеством в процессе серийного производства. Государственное задание министерства сельского хозяйства РФ Подольская МИС выполняет в полном объеме, в 2019 году здесь будет испытано 56 единиц новой техники», – говорится в сообщении.

Подольская МИС поступательно внедряет самые передовые технологии для контроля за качеством сельскохозяйственной техники и самоходных машин. Инженерные и научные разработки и изобретения не раз прославляли машиноиспытательную станцию. Сохраняя верность традиции новаторства, Подольская МИС и сейчас продолжает следовать современным тенденциям в развитии умного сельского хозяйства.

«Задача перед нашим учреждением одна – ответственно работать, испытывать новую технику, обучать молодых специалистов. К примеру, по средам на базе машиноиспытательной станции обучаются ребята из профильных колледжей Подмосковья. Мы решили на этом не останавливаться, хотим в дальнейшем открыть класс для обучения механизаторов новой технике, надеюсь, что этот проект уже начнет претворяться в жизнь в сентябре этого года», - сказал директор Подольской МИС Владимир Колосов.

По его словам, в министерстве сельского хозяйства РФ сейчас рассматривается предложение по созданию молочной фермы на 400 голов на базе агрофермы и машиноиспытательной станции ФГУП «Подольская МИС». На ней будет внедряться современное животноводческое оборудование, еще редкое в России.

МИС оснащена испытательным, лабораторным и другим оборудованием, измерительными приборами и инструментами. Здесь трудятся сегодня 26 человек. Предприятие ставит целью поступательное развитие и обучение молодых кадров.