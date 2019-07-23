РИАМО - 23 июл. В минувший понедельник, 22 июля, столбики термометров в Москве поднялись до отметки в плюс 26,1 градуса, таким образом этот день стал самым жарким с начала месяца, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вчера на станции «ВДНХ» максимальная температура достигла 26,1 градуса. Этот день стал самым жарким в июле. До этого наиболее высокая температура наблюдалась 1 июля, когда воздух прогрелся до 25,9 градуса», - сказала Позднякова.

Она отметила, что на предстоящих выходных в столице ожидается такая же теплая погода, как и в понедельник - около плюс 26 градусов.

Во вторник в Московском регионе облачно и дождливо. Воздух в столице прогреется до плюс 21-23 градусов, по Подмосковью - до 20-25 градусов.

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