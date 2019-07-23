РИАМО - 23 июл. В одном из сел городского округа Истра у мужчины изъяли свыше 14 граммов амфетамина, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

22 июля в 01:30 патрульно-постовые полицейские остановили мужчину на улице Комсомольская в селе Павловская Слобода и досмотрели его.

«Установлен и доставлен в ОМВД (гражданин — ред.) 1988 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 14,34 грамма амфетамина», — сообщил собеседник агентства.

В отношении участника оборота наркотиков возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ – «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Нарушителя задержали.