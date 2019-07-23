РИАМО - 23 июл. Только сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики виноваты в том, что их подписи забраковали, в числе ошибок - неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, сообщается на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму седьмого созыва 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам и 18 кандидатам от политических партий. Всего на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировано 233 кандидата.

«Во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной – ошибка сборщика или самого кандидата. Избиратель ставит подпись сам – и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», – говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения – это вина сборщика или кандидата.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – отмечается в сообщении.

Мосгоризбирком рассмотрит все обращения участников выборов в десятидневный срок в установленном порядке.

«Если есть сомнения в объективности Мосгоризбиркома – можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе», – заключается в материале.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.