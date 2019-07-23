РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к укладке асфальта на гостевой парковке возле одного из домов на улице Заводская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Вблизи дома №7 по улице Заводской продолжаются работы по обустройству гостевой парковки. В настоящее время подрядная организация приступила к работам по укладке асфальтового покрытия, также был построен тротуар с торца дома №5 по вышеуказанной улице», – говорится в сообщении.

Все работы планируют завершить до 28 июля.