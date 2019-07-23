РИАМО - 23 июл. В Подмосковье утвердили состав и положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году, также министерству образования Московской области поручили привлечь обучающихся региональных образовательных организаций старше 18 лет для участия в подготовке и проведении переписи, соответствующее постановление правительства Подмосковья есть в распоряжении РИАМО.

«Правительство Московской области постановляет: образовать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Московской области. Утвердить прилагаемые: положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Московской области; состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Московской области», — говорится в документе.

Комиссия образована для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, исполнительных органов госвласти региона и органов местного самоуправления муниципалитетов для подготовки к переписи и ее проведения.

Председателем комиссии стала зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная. Заместителями стали: председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области Олег Князев.

В состав комиссии также вошли первый зампред правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова, заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Владимир Герасименко, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Елена Дрыганова и другие.

Министерству экономики и финансов Московской области поручили финансировать расходы по подготовке и проведению переписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных региону на осуществление полномочий РФ по подготовке и проведению переписи.

Министерству образования Подмосковья поручили организовать работу по привлечению обучающихся образовательных организаций региона, достигших возраста 18 лет, для участия в подготовке и проведении переписи.

Органам местного самоуправления в муниципалитетах рекомендовали в течение месяца образовать комиссии по проведению переписи, разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к переписи, обеспечить предоставление территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Подмосковью необходимых сведений и материалов для подготовки и проведения переписи, подобрать помещения для работы специалистов, которые собирают сведения о населении.