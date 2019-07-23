РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Около одной тысячи человек посетили бесплатные занятия скандинавской ходьбой, которые проходят в Подольской городской клинической больнице №3 уже три года, сообщила «РИАМО в Подольске» главврач медучреждения Марина Черногорова.

«В нашем медучреждении три года назад (в 2016 году – ред.) появились бесплатные занятия скандинавской ходьбой. Заведующая отделением восстановительного лечения Наталья Турбина прошла тогда с такой идеей и сообщила, что это будет очень полезно для наших пациентов», – сказала Черногорова.

Она добавила, что в больнице сделали два маршрута: один облегченный, а второй посложнее.

«Наши пациенты после нескольких занятий уже могут продолжать заниматься скандинавской ходьбой самостоятельно или продолжать в наших группах. Всего за данный период времени (с 2016 по 2019 годы – ред.) занятия посетили около одной тысячи человек», – отметила Черногорова.

По ее словам, в планах руководства медучреждения в ближайшее время заасфальтировать дорожку на липовой аллее, где в настоящее время проводят занятия скандинавской ходьбой.

Наталья Турбина рассказала, что заниматься данным видом спорта могут люди любого возраста с любой физической подготовкой. Скандинавская ходьба помогает улучшить общее самочувствие и стать здоровее. Также в настоящее время занятия стали проводить и для беременных.

«В основном скандинавской ходьбой занимаются пациенты в возрасте от 40 до 75 лет, самой старшей нашей спортсменке было свыше 80 лет. Следует отметить, что противопоказаний к занятиям данным видом спорта никаких нет. Поэтому мы ждем на наше обучение всех желающих», – добавила Турбина.

Занятия скандинавской ходьбой проводятся в больнице №3 несколько раз в неделю. Участникам выдаются палки для скандинавской ходьбы совершенно бесплатно.