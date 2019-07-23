РИАМО - 23 июл. Сотрудники полиции начали проверку после обращения граждан об отравлении кошек в столичном районе Аэропорт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

По данным СМИ, в районе Аэропорт за последние полтора месяца местные жители обнаружили 50 мертвых кошек, которых, по их словам, кто-то специально травит, так как питьевая вода в мисках на улицах окрашена в розовый цвет. Волна отравлений продолжается до сих пор, охватывая новые дворы, подъезды и подвалы. При этом вместе с бродячими животным гибнут и домашние питомцы.

«В отдел МВД по району Аэропорт поступило сообщение от граждан о жестоком обращении с животными. Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что трупы кошек с признаками отравления были найдены сразу на нескольких улицах района. По предварительной информации, животные жили в подвальных помещениях.