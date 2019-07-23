РИАМО – 23 июл. Полицейские из Одинцова раскрыли кражу кошелька из маршрутного такси, сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть 1-го городского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское» поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила о краже кошелька в одном из маршрутных такси в городе Одинцово.

«Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 30-летний житель города Москвы», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.