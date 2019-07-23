РИАМО - 23 июл. Власти столицы согласовали проект капитального ремонта здания школы «Класс-Центр» и благоустройства прилегающей территорией в районе Коптево Северного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Проект предусматривает ремонт фасадов – замену штукатурки и окраску, обновление междуэтажных карнизов, крылец и дверей, обустройство новой отмостки. Кроме того, здесь модернизируют наружное освещение и части групповых питающих сетей.

«Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта здания общеобразовательного учреждения «Класс-Центр», построенного в 1940 году по индивидуальному проекту. В учебном заведении вот уже много лет успешно сочетается обучение по программе общеобразовательной школы и дополнительного образования, помогающего детям лучше определиться с будущей профессией», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза), которая является подведомственным Москомэкспертизе, также согласовало благоустройство прилегающих территорий — обновление тротуаров и пешеходных дорожек, обновление малых архитектурных форм, а также обустройство существующих спортивных площадок и восстановление газонов.