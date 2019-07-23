РИАМО - 23 июл. Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области нашло нарушения в порядке проведении электронного аукциона на ремонт Самотовинской школы в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФАС рассмотрели жалобу ООО «Медикал Сервис» к МБОУ «Самотовинская средняя общеобразовательная школа» и местному центру муниципальных закупок из-за того, что они, будучи организаторами торгов, неправомерно отклонили заявку подрядчика на выполнение работ по ремонту спортзала, кровли, межпанельных, оконных швов и фасада здания школы.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Медикал Сервис» обоснованной», – говорится в сообщении.

Антимонопольная служба также выдала организаторам аукциона обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.