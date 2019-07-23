РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Депутаты Подольска 25 июля на очередном заседании совета внесут изменения в решение «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», говорится в документе повестки заседания совета депутатов округа, который имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

По данным повестки, 25 июля в администрации горокруга состоится 62-е заседание совета депутатов. В ходе мероприятия депутаты обсудят шесть вопросов, один из которых касается внесения изменений и дополнений в решение совета от 20 декабря 2018 года №55/1 «О бюджете городского округа Подольск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Также они утвердят перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной в федеральную собственность, внесут дополнения в программу приватизации муниципального имущества, предоставят муниципальные преференции частному образовательному учреждению «Подольский лицей «Парус» и обсудят ряд других вопросов. Заседание начнется в 14:00 в кабинете №420.