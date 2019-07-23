РИАМО - 23 июл. Новая школа на 550 мест общей площадью 10 тысяч квадратных метров расположится на севере столицы в районе Бескудниковский, микрорайон 6, корпус 16, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По поручению мэра Сергея Собянина, строительство ведется за счет бюджета города. Жители очень ждут эту школу. В центре композиции – выступающий цилиндрический объем актового зала, который становится центром и внешней, и внутренней планировки. Фасады облицуют яркими панелями желтого и зеленого цветов, которые чередуются с витражным остеклением», – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дети будут учиться в комфортабельных классах, оборудованных по последнему слову техники, в их распоряжении будет зал хореографии, спортзал, медиатека и многое другое.

Территорию школы планируется благоустроить: здесь появятся игровые площадки для младшей школы, универсальная спортивная площадка и площадь для торжественных мероприятий.