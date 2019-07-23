РИАМО - 23 июл. Самыми востребованными в столице остаются однокомнатные квартиры, в среднем их сдают за 14 дней против 20 дней у двухкомнатных и 35 дней у трехкомнатных, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Недвижимость».

Чем дороже квартира, тем дольше она будет в экспозиции. К примеру, повышение цены на 5 тысяч рублей приносит дополнительные два дня ожидания арендаторов. Так, однокомнатные за 25-30 тысяч рублей уходят с рынка за 11 дней. Чтобы сдать «однушку» за 45-50 тысяч рублей, потребуется уже 19 дней. Та же ситуация с «двушками и «трешками».

«Быстрее всего в Москве снимают недорогие (25-30 тысяч рублей) «однушки» на Соколе. Чтобы сдать такую квартиру, нужно всего два дня. В Москве 18 районов, где можно сдать недорогую однокомнатную квартиру всего за неделю. В их числе Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный», – отмечается в сообщении.

Все районы расположены относительно недалеко от центра, а вот в пределах кольцевой линии метро таких дешевых предложений нет.

Достаточно быстро снимают однокомнатные квартиры на востоке Москвы: бюджетные варианты тут уходят меньше чем за 2 недели. При этом квартиры из среднего ценового сегмента – за 35-40 тысяч рублей – ожидают жильцов намного дольше, около месяца.

Двухкомнатные квартиры пользуются спросом в Марьиной Роще. Жилье в аренду за 35-40 тысяч рублей там уходят за четыре дня, а объявления с ценниками 40-45 тысяч рублей «висят» больше 15 дней.

«Трешки» сдаются в аренду дольше всех. За 60-65 тысяч рублей в месяц в районе Фили-Давыдково, например, объявление будет ждать в среднем 238 дней. Чуть меньше, 228 дней, нужно, чтобы сдать «однушку» за 40-45 тысяч рублей в районе Москворечье-Сабурово. Примечательно, что недорогие квартиры, до 30 тысяч рублей, в этом же районе находят жильцов в среднем за пять дней.