РИАМО (КОРОЛЕВ) – 23 июл. Многоквартирный дом на Садовой улице в подмосковном Королеве на сутки остался без газа из-за попадания воды в систему газопровода, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

Причиной аварийной ситуации стала самостоятельная установка газового водонагревателя в одной из квартир.

«Жители порядка 80 квартир 5-этажного дома по улице Садовая находились сутки без газа. Причиной послужило попадание воды в газопровод после самостоятельной установки газового водонагревателя. В течение суток велись аварийно-восстановительные работы. Газоснабжение восстановлено во всех квартирах, кроме виновника инцидента», – говорится в сообщении.

Теперь виновнику для законной установки водонагревателя необходимо предоставить акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, заключить с газовой службой договор на техническое обслуживание, установку и пусконаладочные работы газового оборудования.

«Самовольная установка газовых водонагревателей – это грубейшее нарушение правил безопасности, которое может привести к отравлению угарным газом, взрыву или пожару. Не подвергайте опасности себя и окружающих», – подчеркивается в сообщении.