РИАМО - 23 июл. Строители завершили бетонирование плиты проезжей части эстакады через МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В процессе реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова ведется строительство новых искусственных сооружений, которые обеспечат направленные левоповоротные съезды. Кроме этого, существующий путепровод через МКАД будет расширен до трех полос движения в каждом направлении», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Эстакада обеспечит левоповоротный съезд с улицы Генерала Дорохова на внешнюю сторону МКАД. Ее протяженность 315 метров, обеспечит движение по одно-двум полосам в одном направлении.

В настоящее время завершено бетонирование двух подпорных стенок, еще на двух ведется срубка свайных оголовков, армирование, бетонирование ростверка и тела стены. Проводится армирование барьерного ограждения, пескоструйные работы.

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова началась в феврале 2018 года. Решение о реконструкции существующей транспортной развязки, построенной по типу «клеверный лист», было принято в связи с завершением строительства основного хода Северо-Западной хорды и перспективным увеличением транспортных потоков на данном участке МКАД.

Всего в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова будет построено 5,5 километров дорог.

Реконструкция развязки позволит исключить образование транспортных заторов за счет отделения транзитного потока, двигающегося по МКАД, от поворотного движения и потоков, связанных с обслуживанием объектов на прилегающих территориях.