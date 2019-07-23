РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В подмосковном Подольске у местного жителя полицейские изъяли более 860 граммов гашиша, ему грозит до 15 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на улице Свердлова задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у мужчины изъяли полимерный пакет с 10 плитками вещества растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, массой более 860 граммов. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного Подольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.