РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. Заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Сигунов 25 июля проведет прием граждан в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«25 июля с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по Подольску на Революционном проспекте, дом №84 состоится прием граждан заместителем начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области полковником полиции Олегом Сигуновым», – говорится в сообщении.

Получить подробную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.