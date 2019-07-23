РИАМО - 23 июл. В городском округе Люберцы похитили автомобиль Toyota Camry за 1,5 миллиона рублей, сообщил во вторник РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Владелец заявил о пропаже в Томилинский отдел полиции. По его словам, исчезнувшая Toyota Camry 2017 года выпуска стояла под окнами дома владельца, ее угнали во временной промежуток с 8 часов вечера по 6 часов утра.

«По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража в особо крупном размере)», — сообщил собеседник агентства.

Сейчас полицейские разыскивают угнанное транспортное средство.