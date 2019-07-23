РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 июл. В подмосковных Люберцах родителей научили правильно пристегивать детей в автокресле, участники мастер-класса применили полученные знания на практике, допущенные ошибки исправили сотрудники Госавтоинспекции, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Возле администрации городского округа Люберцы прошел мастер-класс по обучению родителей правильности пристегивания детей в автокресле. Его провели активисты «МГЕР» и представители местного отделения партии «Единая Россия».

«В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» мы рассказали люберчанам об устройствах, различающихся по возрастным группам, весу и росту ребенка, начиная от автолюльки, заканчивая бустерами – сиденьем-подложкой без спинки. Приятно, что жители с большим интересом и ответственностью относятся к проводимой работе, а также задают вопросы сотрудникам Госавтоинспекции», – сказал координатор партийного проекта в Люберцах Владимир Беловодский.

Большой интерес у будущих родителей вызвал мастер-класс сотрудников ГАИ, которые рассказали о правилах выбора и использования детских удерживающих устройств, продемонстрировали способы их правильной установки в салоне автомобиля, разъяснили необходимость и правила использования световозвращающих приспособлений, а также показали способы их самостоятельного изготовления.

Участники мероприятия в качестве наглядного пособия использовали плюшевого мишку и куклу, которых самостоятельно старались пристегнуть к детскому автокреслу. Полицейские внимательно следили за правильностью всех действий, помогая исправлять допущенные ошибки, поскольку неправильно застегнутый ремень не обеспечит безопасность маленького пассажира.