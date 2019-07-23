РИАМО - 23 июл. Власти городского округа Химки посодействовали в получении долгожданных квартир более чем 300 семьям, ставшим участниками долевого строительства жилого комплекса в микрорайоне Сходня, который строится с 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Накануне глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с дольщиками, которые ждут свои квартиры уже порядка пяти лет.

«Недобросовестный инвестор бросил стройку в 2016 году. Мы нашли нового инвестора, но для ввода объекта не хватало достаточного объема газа (квоты - ред.). Совместно с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым нам удалось решить эту проблему. 331 семья дольщиков получит долгожданные квартиры. Первый корпус дома будет достроен уже в этом году», - сказал Волошин.

При содействии депутата была получена соответствующая квота на газ. Сейчас коммуникации уже налажены, возведение дома сдвинулось с мертвой точки.