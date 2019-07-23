РИАМО – 23 июл. В Подмосковье в срезах эустомы из Нидерландов обнаружили западный калифорнийский цветочный трипс, все растения уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

15 июля 2019 года проводилась проверка на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО «Автологистика».

«Так, при досмотре срезов цветов эустомы (происхождением Нидерланды) был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)», – отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

В соответствии с фитосанитарным законодательством России зараженные срезы цветов уничтожены.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).