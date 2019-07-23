РИАМО - 23 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили содержание придорожных объектов на территории региона, за неделю было устранено 75 недочетов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверки фиксируют ненадлежащее состояние ограждений вдоль автомобильных дорог, состояние остановочных павильонов, отсутствие ограждений в местах проведения работ, загрязнение проезжих частей вследствие отсутствия пункта мойки колес, ненадлежащее содержание обочин автодорог, неприятие мер по удалению усохших или поврежденных, представляющих угрозу деревьев на территории поселений.

«По результатам проведенных проверок инспекторами территориальных отделов ведомства за неделю устранено 75 различных нарушений. В основном, привлекали к ответственности за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий», - отметил Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что удалены опасные, сухостойные деревья в полосе отвода автомобильной дороги М-7 «Волга» в Орехово-Зуеве, очищены от мусора полосы отвода вдоль дорог в сельских поселениях Рыболовецкое и Ульянинское Раменского городского округа.

По его словам, приведены в порядок остановочные павильоны в деревнях Глазово, Горки, Демихово, Лубенки Можайского городского округа.

«В Чехове за неделю пресечено семь случаев перевозки сыпучих грузов в отсутствии тентов, что предотвратило аварийные ситуации на дороге», - заключил Баженов.