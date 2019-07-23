РИАМО - 23 июл. Суд привлек к ответственности организацию в Коломенском городском округе, не исполнившую в установленный срок предписания об устранении нарушений земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В мае управлением проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства в отношении ООО «Комлево», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 156 гектаров в Коломенском городском округе.

«В результате проверки управлением установлен факт повторного (в течение года) неисполнения предписания. Собственник не провел обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель: участок не введен в сельскохозяйственный оборот, зарастает сорной растительностью, длительное время не используется», - говорится в сообщении.

За выявленные нарушения земельного законодательства в отношении ООО «Комлево» возбуждено дело об административном правонарушении.

«В мае 2019 года материалы административного дела направлены для рассмотрения в судебный участок №77 Коломенского судебного района Московской области для принятия решения», - уточняется в материале.

В июле поступило решение мирового суда о привлечении ООО «Комлево» к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.