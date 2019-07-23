РИАМО - 23 июл. Явка на тестировании электронной системы голосования, в рамках которой можно выбрать судьбу бездомных животных, на 11:35 составила около 50%, в ходе тестирования наблюдаются хакерские атаки, сообщил руководитель электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием, председатель комиссии по технологиям «Умного города» Общественной палаты столицы Илья Массух.

Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования. Тестирование продлится до 20:00.

«На данный момент никаких технических сложностей не наблюдается. На данный момент проголосовала почти половина предварительно зарегистрировавшихся пользователей. Но самый волнительный момент будет после 20:00, когда голосование закроется и предстоит расшифровка голосов», - сказал Массух.

По его словам, хакерские атаки, которые были и в первом тестировании среди студентов, наблюдаются и сейчас.

В рамках дополнительного тестирования москвичи голосуют за судьбу бездомных животных. На данный момент проголосовали 2058 человек.

Первое тестирование электронной системы голосования, которое проводилось среди студентов, выявило ряд проблем в системе, одна из них – задержка при доставке СМС-сообщений.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. На выборах будет организован эксперимент по электронному голосованию. Голосование через интернет будет доступно в трех избирательных округах: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); №10 – Бибирево, Лианозово, Северный; №30 – Чертаново Центральное и Южное.