РИАМО – 23 июл. Размер самой распространенной зарплаты в России составляет около 23,5 тысяч рублей, модальный показатель заработка в стране стал вдвое ниже тех цифр, который обычно озвучивают чиновники, пишет во вторник газета «Ведомости».

Ранее Росстат обнародовал данные по размерам оплаты труда в апреле 2019 года. Модальная зарплата – это наиболее популярное значение в выборке. Например, если на предприятии работают четыре человека с окладами 30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 70 тысяч рублей, модальным значением для компании будет 30 тысяч рублей, встречающееся чаще всего.

«Данные о доходах россиян Росстат публикует раз в два года. В 2019-м в исследовании приняли участие 101,4 тысячи организаций всех видов экономической деятельности. Под заработной платой работника понимались все суммы, начисленные ему за апрель, включая выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам, премии и вознаграждения, а также оплата питания и проживания», – отмечается в статье.

В указанный период средняя зарплата в РФ, по оценкам Росстата, достигла 47,7 тысячи рублей – вдвое больше модального значения в 23,5 тысячи рублей. В апреле 2017-го средний заработок был 38,9 тысячи рублей, а модальный был на 55% меньше – 17,6 тысячи рублей. Таким образом, разница между значениями сокращается.

Тем не менее, большинство соотечественников не заметили увеличение доходов.

«Зарплату в 23,5 тысячи рублей получают около 15–20% всех работников в России», – заявила изданию проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова.

По ее мнению, модальное значение все еще составляет 49,3% от средней.

«Это говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве», – дополнила Екимова.

К тому же, каждый работник не только в России, но и за рубежом говорит о недоверии к средним показателям доходов, подчеркнула эксперт.

В случае оценки зарплат модальный показатель более информативен, нежели медианный или средний, высказалась по данному вопросу доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Да, нельзя отрицать тот факт, что модальная заработная плата низкая, но сравнивать свою заработную плату со средней и говорить, что Росстат (а в его лице и государство) предоставляет недостоверные данные, тоже неверно. У нас огромная страна с крайне сильной отраслевой специализацией, что определяет и уровень зарплаты. Конечно, государство беспокоится о том, чтобы средняя «температура по больнице» соответствовала социальным нормам. И все же есть положительные изменения на этом направлении – например, сокращение доли населения, получающего заработную плату меньше прожиточного минимума», – подчеркнула она.