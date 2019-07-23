РИАМО - 23 июл. В системе здравоохранения Подмосковья активно используются вертолеты санавиации, благодаря чему пациенты из разных городских округов оперативно доставляются в специализированные медицинские учреждения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В минувшие выходные дни национальной службой санитарной авиации из города Шатура в региональный сосудистый центр на базе Домодедовской Центральной городской больницы в крайне тяжелом состоянии с инфарктом миокарда был доставлен мужчина в возрасте 60 лет», – отмечается в материале.

Пациенту провели ангиографию с последующим стентированием. Благодаря оперативной работе санавиации и сотрудников регионального сосудистого центра мужчина находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

В июле вертолет медицины катастроф в Химкинскую детскую реанимацию доставил полуторагодовалого ребенка из Фрязина в тяжелом состоянии с диагнозом пневмония. Трое суток мальчик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в стационаре он провел 10 дней.

Сейчас мальчик выписан, прогноз врачей благоприятный. Как отмечает заведующий отделением реанимации и реанимационной терапии Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков, вертолеты в 2019 году доставили троих детей.

«Санитарная авиация активно применяется в Подмосковье для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Использование ресурсов центра медицины катастроф позволяет в срочном порядке оказать медицинскую помощь пострадавшим, невзирая на транспортную доступность, большую удаленность медучреждений и дорожный трафик, препятствием могут стать только погодные условия. Кроме того, санавиация применятся для межбольничной эвакуации пациентов», – заключила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.