РИАМО - 23 июл. Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве завело дело в отношении сети магазинов «Азбука Вкуса» и «Перекресток», а также на дистрибьютора элитного алкоголя Maxxium Russia, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Весной в магазинах сетей появились рекламные инсталляции элитного виски The Macallan, которые нарушали существующие нормы. Так, на них не было обязательных предупреждений о вреде чрезмерного употребления алкоголя, а также присутствовал некорректный слоган: «Готов рискнуть всем ради шанса взлететь?».

«Мы считаем, что подобный слоган можно расценить как призыв к употреблению алкоголя. Слово «взлететь» ассоциируется с душевным подъемом и позитивными впечатлениями. В рекламе алкоголя это просто недопустимо», – сказал руководитель столичного УФАС Армен Ханян.

Закон запрещает утверждать в рекламе алкоголя, что он имеет значение для достижения успеха или способствует эмоциональному или физическому подъему. Кроме этого, усугубляет ситуацию отсутствие предупреждающей надписи.

Если нарушения будут доказаны, то и дистрибьютору виски Maxxium Russia, и сетям «Азбука Вкуса» и «Перекресток» придется заплатить штраф до 500 тысяч рублей.