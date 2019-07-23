РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже из квартиры 90 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от жительницы о том, что неизвестный, находясь в квартире одного из домов на Пахринском проезде, похитил имущество, находящееся в свободном доступе, причинив материальный ущерб в размере 90 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.