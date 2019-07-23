РИАМО - 23 июл. В подъезде одного из домов Орехово-Зуева мужчина ударил своего знакомого ножом в живот из-за внезапного разгоревшегося скандала, сообщил во вторник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину 1982 года рождения отвезли в больницу, а травмировавшего его знакомого 1983 года рождения разыскали и доставили в отделение полиции.

«22 июля 2019 года по данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», — сказал собеседник агентства.